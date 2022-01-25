Приморские медики призывают людей с признаками простуды сидеть дома

Напомним, что в Приморье действует единый номер «122» для обращений граждан за оказанием медицинской помощи, получением разъяснений, ответов на вопросы оказания помощи при новой коронавирусной инфекции. Каждый может позвонить по этому номеру, чтобы записаться к врачу и получить помощь по новой коронавирусной инфекции, попасть в амбулаторный инфекционный центр, узнать их режим работы, вызвать врача на дом.