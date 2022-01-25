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Традиционную поддержку приморским пенсионерам в виде материальной помощи отсрочили

25 января 02:06
Фото: 1mediainvest.ru
Приморские пенсионеры, ежегодно получающие 1000 рублей из краевого бюджета в феврале–марте, в этом году получат эту сумму осенью.

Единовременная выплата будет начислена пенсионерам к международному Дню пожилого человека, который традиционно отмечается в России 1 октября, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты всем пенсионерам появилась в Приморье в 2004 году. После небольшого перерыва ее возобновили в 2013-м.

На сегодня в Приморье данную материальную помощь получат около 580 тысяч человек. Большинству получателей выплата будет предоставлена беззаявительно в сентябре. Это касается тех пенсионеров, сведения о которых имеются в органах социальной защиты, отметили в краевой соцзащите.

Специалисты ведомства уточнили, что силовикам, не состоящим на учёте в органах соцзащиты, необходимо предоставить по месту жительства паспорт, справку о назначении пенсии или пенсионное удостоверение с указанием даты назначения пенсии.

Заявление на получение выплаты рекомендуется успеть оформить до 1 сентября 2022 года. Приморцы, не успевшие обратиться за выплатой до 1 сентября, смогут подать заявление позже (но не позднее 30 ноября 2022 года). В этом случае деньги будут перечислены в месяце, следующим за месяцем обращения.

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