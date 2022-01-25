Традиционную поддержку приморским пенсионерам в виде материальной помощи отсрочили

Заявление на получение выплаты рекомендуется успеть оформить до 1 сентября 2022 года. Приморцы, не успевшие обратиться за выплатой до 1 сентября, смогут подать заявление позже (но не позднее 30 ноября 2022 года). В этом случае деньги будут перечислены в месяце, следующим за месяцем обращения.