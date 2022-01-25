zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Приморье иваси и скумбрия не смогли заменить сайру

25 января 04:58
Фото: https://pixabay.com
Рыбоперерабатывающие предприятия Приморья переключились с сайры на производство консервов из сардины и скумбрии.

По информации регионального агентства по рыболовству, в прошлом году предприятия региона произвели 114,7 млн банок рыбных консервов и пресервов, что составляет около 83% к уровню 2020 года. Это связано с тем, что ранее основную долю занимали консервы из сайры и горбуши. Сейчас рыбаки края не добывают сайру, переключившись на сардину иваси и скумбрию, что сказывается на объёмах выпуска продукции.

В 2020 году вылов сайры составил 19 тонн, в былые годы он превышал 60 тысяч тонн. В 2021 году вылов сайры вообще не вёлся. Основная причина — природная цикличность: сардина иваси вытеснила сайру из исключительной экономической зоны России. В настоящее время рыбные консервы из сайры делают из импортного сырья, которое приобретается предприятиями у иностранных поставщиков, отметил руководитель профильного агентства Валерий Корко.

По его словам, снижение выпуска консервов из горбуши связан с отсутствием доступного сырья, так как основной промышленный вылов лососевых осуществляется предприятиями Камчатского края и Сахалинской области.

Материалы по теме
Спасибо Китаю: Рыбопереработке в регионе прогнозируют настоящий бум
#Новости#Рыболовство#Консервы#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56