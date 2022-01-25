В Приморье в ближайшие дни придёт вакцина для детей «Спутник М»

По данным Роспотребнадзора, в настоящий момент наибольшее число новых случаев коронавируса в России выявляется среди детей, приводит данные ведомства Medportal. В США по состоянию на 1 января уровень госпитализации среди детей до 5 лет увеличился на 48% по сравнению с началом декабря. Сейчас в больницы ежедневно попадают в среднем около 800 детей и подростков до 18 лет.