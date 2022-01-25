«Я самая хорошая и красивая» - депутат Рогачёва о скандале вокруг многомиллионного семейного бизнеса

«Я не планировала общаться с корреспондентами. Зачем мне комментировать каждое тявканье? Зачем мне это надо? Не запрещено заниматься бизнесом и комментарии по этому поводу давать не буду. И если честно, я не намерена общаться. Реагировать непонятно на кого. Я уже не в том возрасте и статусе, чтобы обращать на это внимание. Меня это не трогает. Я свою правду знаю и я самая хорошая. А то, если я чем-то владею, то это не характеризует меня как плохую. Для общения я занята, я работаю», - заявила в телефонном разговоре Рогачёва.