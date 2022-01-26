Бюджету Приморья не хватает на год 15,8 млрд рублей

Доходная часть краевой казны на этот год увеличилась на 1,69 млрд рублей. Из них 302 млн рублей поступят в бюджет региона благодаря росту налоговой базы по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы граждан. Более 1,38 млрд рублей составит дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета.
Из этих средств свыше 776 млн рублей направят на модернизацию школьных систем образования. На ремонт и благоустройство автодорог пойдут 605,6 млн рублей. ЖКХ Приморья достанутся 2,8 млн рублей — дополнительные средства направят на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ЗС ПК.
Кроме того, край возьмёт кредит — 9,369 млрд рублей на 15 лет под 3 процента годовых. Погашать его планируется с 2024 года. Средства пойдут на создание промышленного парка «Большой Камень», строительство объектов дошкольного образования, дорожного и коммунального хозяйства.
Расходы краевого бюджета на нынешний год увеличены за счет переходящих остатков прошлого года. Всего общий объем расходов на 2022 год вырос на 10,36 млрд рублей. При этом увеличение финансирования предусмотрено по 14 государственным программам из 20.
Наибольшая прибавка запланирована по краевым программам «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения» (3,8 млрд рублей) и «Развитие транспортного комплекса» (3,1 млрд рублей). Расходы на образование повысятся на 1,9 млрд рублей, в том числе дополнительное финансирование будет направлено на строительство школ в Большом Камне, сёлах Рощино Красноармейского района и Новолитовск Партизанского района, детских садов в городах Артём и Владивосток, сёлах Вольно-Надеждинское и Чугуевка.
Бюджетные ассигнования на развитие здравоохранения увеличены на 273 млн рублей. Средства направят на строительство инфекционных больниц в селе Углекаменск Партизанского городского округа и Владивостоке, пристройки к госпиталю ветеранов войн, врачебной амбулатории в посёлке Заводском, поликлинических отделений в посёлке Трудовом и краевом центре. Почти 202 млн рублей добавлено на развитие физкультуры и спорта, из них 155,7 млн — на создание спортивной инфраструктуры: стадиона с искусственным покрытием в селе Михайловка, крытого тренировочного катка в Арсеньеве, физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чугуевка и другие объекты.
Финансирование культуры вырастет на 124 млн рублей, часть которых пойдёт на ремонт Дома культуры «Любава» в селе Суражевка и фасада Дома культуры в селе Хороль. В рамках программы развития туризма предусмотрены 125 млн рублей на благоустройство видовой площадки возле памятника Владимиру Арсеньеву и Дерсу Узала в Арсеньеве.
В результате корректировок дефицит краевого бюджета-2022 вырос на 8,7 млрд рублей — до 15,8 млрд. Он будет покрыт за счет переходящих остатков прошлого года и бюджетного кредита.