Бюджету Приморья не хватает на год 15,8 млрд рублей

Бюджетные ассигнования на развитие здравоохранения увеличены на 273 млн рублей. Средства направят на строительство инфекционных больниц в селе Углекаменск Партизанского городского округа и Владивостоке, пристройки к госпиталю ветеранов войн, врачебной амбулатории в посёлке Заводском, поликлинических отделений в посёлке Трудовом и краевом центре. Почти 202 млн рублей добавлено на развитие физкультуры и спорта, из них 155,7 млн — на создание спортивной инфраструктуры: стадиона с искусственным покрытием в селе Михайловка, крытого тренировочного катка в Арсеньеве, физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чугуевка и другие объекты.