Депутаты Славянки проверят деятельность «Востокбункера»

По словам возмущённых сельчан, дым из труб завода предприятия загрязняет воздух. Ситуацию ухудшает сильный ветер, порывы которого помогают токсичным выхлопам «доставать» до жилищ людей.
— Труба дымит — видимо, некачественный мазут используют. Посмотрите, какой у нас снег. У меня собака, я её мою три раза в день, — посетовала местная жительница.
Информация об обращении приморцев к народным избранникам появилась в инстаграм-паблике slavynka.live.
И там же, буквально через два дня, появилось сообщение, что народные избранники, в отличие от своих коллег из МунКома, от слов перешли к делу: взяли пробы воды и снега возле предприятия «Востокбункера» и отправили их на экспертизу в профильные лаборатории.
«Ждём результатов», отмечается в инстаграм-паблике slavynka.live.