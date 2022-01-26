Силовая политическая тренировка

— Шестаков не должен непосредственно сам, в ручном режиме заниматься предвыборной кампанией, потому что на это есть отдельное ведомство и отдельно обученные люди. И, соответственно, одним из главных советов может стать то, что выборами нужно заниматься и не повторять ошибок прошлого года, когда региональные власти практически отдали город на откуп КПРФ, и это привело к разрастанию позиций «красных». И сейчас их не вымыть из политической повестки, — заявляет Наливайко.