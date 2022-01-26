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В Приморье мошенники брали кредиты по паспортам, сканы которых находили в Интернете

26 января 02:15
Фото: фото пресс-службы УМВД РФ по ПК
Оперативники задержали трёх жителей Уссурийска, которые подозреваются в организации целого бизнеса по оформлению займов на случайных людей.

По предварительным данным краевой полиции, супружеская пара и их приятель реализовали криминальную схему по оформлению займов и кредитов на посторонних людей. В Интернете они находили находящиеся в свободном доступе отсканированные страницы паспортов граждан России.

— С помощью графического редактора аферисты заменяли фотографии в документах на свои, после чего направляли их в микрофинансовые компании с онлайн-заявками на получение денег, — сообщила руководитель пресс-службы краевого УМВД РФ Ирина Сырова.

В качестве контактов для обратной связи указывались мобильные номера, оформленные на посторонних людей. Поэтому кредитные организации не могли связаться с получателями займов и передавали их данные для розыска и взыскания долга. В результате владельцы паспортов, изображения которых по тем или иным причинам оказались в Интернете, становились объектами внимания коллекторов или судебных приставов.

В настоящее время имеются данные о 34 фактах противоправной деятельности. Ущерб составил более 1,5 млн рублей.

По фактам мошенничества заведено уголовное дело. У фигурантов изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские и сим-карты. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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#Новости#Кредит#Мошенничество#Приморье#Происшествия
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