В Приморье мошенники брали кредиты по паспортам, сканы которых находили в Интернете

В качестве контактов для обратной связи указывались мобильные номера, оформленные на посторонних людей. Поэтому кредитные организации не могли связаться с получателями займов и передавали их данные для розыска и взыскания долга. В результате владельцы паспортов, изображения которых по тем или иным причинам оказались в Интернете, становились объектами внимания коллекторов или судебных приставов.