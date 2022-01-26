В Приморье заслуженный артист России стал «просто артистом»

— Невозможно нормально работать. Я просто устал. И здоровья жалко. Написал по собственному желанию, через три минуты у меня в руках была трудовая. Так что я буду просто артистом, как и был раньше, — так прокомментировал свой поступок Вадим Перфилов корр. сетевого издания «Восток-Медиа».