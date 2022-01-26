Владивостокские парковки: сейчас бесплатно, но в два ряда. Будет в один, но за деньги

— Платные парковочные пространства — это участки вдоль дорог, где улично-дорожная сеть позволяет парковаться без создания помех для других участников движения, — пояснила представитель пресс-службы мэрии. — Эти места будут выделены знаками, а также разметкой, чтобы автомобили выстраивались ровно, по линейке, а не криво, как получится или в два ряда, сужая трафик на дороге. За правильностью парковки будут следить мобильные комплексы фиксации нарушений. Планируется установка паркоматов, обеспечивающих приём денег за время нахождения авто на стоянке, кроме того, будет введена система удалённой оплаты через смартфон.