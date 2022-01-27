Дальний Восток: вывозим продукты, завозим машины

В 2021 году возросла стоимость импорта машиностроительной продукции (на 43,2%), продукции химической промышленности (в 2 раза), металлов и изделий из них (в 1,8 раза), текстиля, текстильных изделий, обуви (в 1,6 раза), продовольственных товаров (на 18,1%).