Минфин о криптовалюте: не запрещать, а регулировать — брать налог и страховые взносы

По мнению Минфина, полное отсутствие регулирования криптовалют в стране, как и их запрет, приведут к дестабилизации отрасли, а также росту доли теневой экономики и росту мошенничества. При этом правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют, отмечает РБК.