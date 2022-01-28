Чат-бот подскажет приморцам, куда обратиться, если отходы не вывозят

Как это работает? Меню бота состоит из пяти разделов: «Ответственные за вывоз мусора», «Полезные контакты», «Общие правила», «Опасные отходы» и «Раздельный сбор мусора», в каждом из которых можно найти необходимую информацию. Например, если вы обнаружили во дворе старые шины, то бот подскажет, кто за их вывоз отвечает. Если вы сами хотите вывезти авторезину, то электронный помощник укажет на сайт, который покажет ближайший пункт раздельного сбора отходов.