Приморское лето весь год туристическую отрасль кормит

— Приморский край каждый год подтверждает свою сильную позицию в туристической отрасли. В летний туристический сезон все базы отдыха были заполнены, а отели не имели проблем с заселением. Еще один хороший показатель для нас — это продление туристического сезона. Благодаря мероприятиям, которые получилось провести в условиях ковидных ограничений, туристы приезжают в Приморье и осенью, и на зимние праздники, — отмечает представитель краевого правительства.