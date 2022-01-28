В Приморье юных медиков призвали на помощь опытные коллеги

Он добавил, что, в зависимости от курса, ребята могут работать санитарами, фельдшерами, консультировать людей по телефону в колл-центрах, заниматься доставкой лекарств и продуктовых наборов гражданам старше 65 лет. Опыт подобной работы у многих уже есть.