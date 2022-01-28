Возродить производство железобетонных изделий в Приморье помогут немцы и промпарк

Поясняется, что на его территории стоимость аренды земельного участка на период строительства составит около 2,2 рубля за «квадрат», что заметно ниже рыночной стоимости. Также резидент промпарка сможет использовать льготы и преференции ТОР «Большой Камень», поскольку в 2021 году территория промпарка вошла в список ТОР.