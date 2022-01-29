Из-за задымления в многоквартирном доме пришлось эвакуировать семерых жильцов

Оперативники тут же пустились на поиски поджигателей — и вскоре установили, кто это был: ранее судимые местные жители в возрасте 30 и 38 лет. Нарушителей порядка привезли в отдел полиции, где они перед камерой признались в том, что распивали спиртное в подъезде. Это не нравилось жильцвам, которые попросили мужчин удалиться. В итоге обида привела к мести: двое собутыльников нашли покрышку и подожгли её, запихав в лифт.