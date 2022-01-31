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В Приморье начали вакцинировать детей и подростков от COVID-19

31 января 05:19
Фото: 1mediainvest.ru
В край поступило 960 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»), разработанной для детей и подростков 12-17 лет. Это только первая партия двухкомпонентной вакцины, как уже писал «ЗР», ранее регион запросил во много больше доз. «Спутник М» сейчас распределяется по медучреждениям, сообщили в региональной пресс-службе.

Отметим, что вакцинация детей и подростков от COVID-19 проводится добровольно. Детям до 14 лет включительно необходимо согласие родителей, а подростки от 15 до 17 лет могут самостоятельно подписать документ.

Все детские поликлиники были оборудованы морозильными камерами для хранения вакцины. Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Эксперты отмечают, что сейчас именно дети массово заражаются штаммом «омикрон» из-за заразности этого вируса.

— Среди заболевших новой коронавирусной инфекцией детей много тех, кто болеет бессимптомно, но вирус они выделяют и заражают окружающих, в том числе родителей, дедушек и бабушек, — подчеркнул вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Он считает правильным вакцинировать подростков.

Отметим, по данным оперштаба, за минувшие сутки в Приморье зафиксировано 467 случаев заболевания COVID-19. Врачи отмечают рост обращений пациентов в инфекционные кабинеты и центры поликлиник края. По состоянию на 31 января 967 012 приморцев привились от COVID-19.

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#Новости#Подростки#Вакцина#Приморье#Общество
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