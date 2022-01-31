В Приморье начали вакцинировать детей и подростков от COVID-19

В край поступило 960 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»), разработанной для детей и подростков 12-17 лет. Это только первая партия двухкомпонентной вакцины, как уже писал «ЗР», ранее регион запросил во много больше доз. «Спутник М» сейчас распределяется по медучреждениям, сообщили в региональной пресс-службе.

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