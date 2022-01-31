В Приморье начали вакцинировать детей и подростков от COVID-19

Отметим, что вакцинация детей и подростков от COVID-19 проводится добровольно. Детям до 14 лет включительно необходимо согласие родителей, а подростки от 15 до 17 лет могут самостоятельно подписать документ.
Все детские поликлиники были оборудованы морозильными камерами для хранения вакцины. Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.
Эксперты отмечают, что сейчас именно дети массово заражаются штаммом «омикрон» из-за заразности этого вируса.
— Среди заболевших новой коронавирусной инфекцией детей много тех, кто болеет бессимптомно, но вирус они выделяют и заражают окружающих, в том числе родителей, дедушек и бабушек, — подчеркнул вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Он считает правильным вакцинировать подростков.
Отметим, по данным оперштаба, за минувшие сутки в Приморье зафиксировано 467 случаев заболевания COVID-19. Врачи отмечают рост обращений пациентов в инфекционные кабинеты и центры поликлиник края. По состоянию на 31 января 967 012 приморцев привились от COVID-19.