В Приморье в минувшие выходные на спецстоянку поместили 22 автомобиля за нарушение водителями ПДД

В ходе рейда отстранено от управления 88 автомобилистов с признаками опьянения (алкогольного и наркотического), 9 из них допустили правонарушение повторно. Виновникам грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. Для рецидивистов предусмотрены штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет.