В Приморье восемь миллиардеров. Официальных

В краевом управлении Федеральной налоговой службы подвели предварительные итоги декларационной кампании — 2021. Как уже писал «ЗР», перед государством о доходах, полученных в 2020 году, отчитались свыше 170 тысяч жителей края. Из них 48 тысячам граждан начислили налог — на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

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