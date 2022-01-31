В Приморье за третьего дадут миллион

Как было доложено Трутневу, в Приморье президентские выплаты на детей от 3 до 7 лет получили более 53 тысяч семей. Кроме того, 20,5 тысяч многодетных семей получили соцподдержку. В прошлом году в регионе родилось на 243 ребёнка больше, чем в 2020-м. Более тысячи детей-сирот получили квартиры раза больше, чем в доковидный 2019 год.