В России бензин дешёвый с точки зрения уровня жизни европейцев

Россияне на свою среднюю месячную зарплату могут купить 920 литров бензина. В рейтинге его доступности наша страна расположилась примерно посередине — на 17 месте из 32, между Казахстаном и Словенией. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга. Они могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тысячи литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,1 тысячи литров. В первую пятерку также попали Австрия, Великобритания и Дания.