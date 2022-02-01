Чей там голос на галёрке?

Следом не заставил всех долго ждать и одиозный коммунист в красном галстуке Геннадий Шульга. Он явно хотел выплеснуть на головы коллег накопившееся недовольство судебной системой, и поэтому во время рассмотрения вопроса о назначении на должности новых мировых судей и начал свой спич. Прервать его не удалось даже Александру Ролику, поэтому «красному» попросту отключили микрофон. Не исключено, что Шульгу так завёл факт присутствия с ним в одном зале Игоря Попова – председателя Приморского краевого суда.