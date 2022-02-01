Доступный Интернет: какие сайты откроются, даже если ты «на нуле»?

Соцопрос показал, что приморцы активно пользуются «Госуслугами». Самыми популярными электронными госуслугами за прошедший год стали подача заявлений на зачисление ребенка в школу (3360 заявлений) и получение градостроительных документов (2535 заявлений). Одна из причин такой востребованности — широкий список услуг. Специалисты министерства цифрового развития и связи Приморья отмечают, что практически за любой социальной услугой можно обратиться через личный кабинет на сайте портала.