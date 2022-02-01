Массажа не будет: во Владивостоке в одной из детских поликлиник закрылись отделения восстановительного лечения

Как сообщается на сайте поликлиники, это обусловлено ростом заболеваемости COVID-19 среди детей. Поэтому с 1 февраля не будут принимать юных пациентов в следующих отделениях: физиотерапевтическом, восстановительного лечения (ЛФК, массаж), профилактических осмотров.
Медики призывают родителей, по возможности, оставаться со своими малышами дома.
Заместитель главного врача поликлиники № 3 Наталья Янчарук пояснила, что дети, которым уже назначено лечение в этих отделениях, получают его. Новым пациентам пока не назначают. Она отметила, что, возможно, график работы этих отделений скоро восстановится, врачи ждут решения краевого Минздрава.
Отметим, плановая медицинская помощь детям находится на особом внимании президента страны Владимира Путина. На прошедшем 26 января совещании с членами правительства, которое он провёл в режиме видеоконференции, глава государства обсудил ситуацию в связи с распространением нового штамма «омикрон». Он обратил внимание зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой на необходимость сохранять плановую медпомощь детям.
— У нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась, — указал Владимир Путин.
Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальные вопросы, заверила президента, что останавливать оказание плановой помощи не предполагается.
— Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем её перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи так же и останутся — в обычном режиме, без закрытия, — пообещала она.