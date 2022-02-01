Массажа не будет: во Владивостоке в одной из детских поликлиник закрылись отделения восстановительного лечения

— У нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась, — указал Владимир Путин.