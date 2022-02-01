Суд да дело

— Одно из ключевых направлений в деятельности депутата — это работа над бюджетом. Вместе с тем, от депутатов фракции КПРФ не поступило ни одной поправки в бюджет. То же мы можем сказать и о проектах законов, где бы в авторах были члены фракции КПРФ. Чем запоминаются коммунисты? Тем, что они подхватывают любую тему и начинают строить вокруг неё некие конспирологические теории, подменяя тем самым рабочий процесс. Как, например, было на заседании Законодательного собрания. Пытаясь снискать какие-то рейтинги, не следят за своими высказываниями. Обвиняют в коррумпированности всех и вся, в несправедливости. На заседании Заксобрания каких-то серьёзных предложений со стороны фракции КПРФ по повестке не было, зато технические вопросы обсуждались достаточно долго и делались громкие провокационные заявления, — высказался об инциденте член ЛДПР.