Семья депутата Рогачёвой: набрать долгов и не отдать?

Такое решение во многом объясняет определение Арбитражного суда Республики Крым от 24 декабря 2021 года по делу о банкротстве № А83-9446/2019. В рамках данного процесса банкротится ООО «Успешные люди», зарегистрированное в 2014 году в Симферополе. Владельцем и руководителем данной организации был Алексей Чехранов. Судя по данным открытых источников, поначалу ничего не предвещало компании финансовых проблем: выручка в 2015 году составила 13,7 миллиона рублей, в 2016 — 64,2 миллиона рублей, в 2017 — 66,4 миллиона рублей. Показатели чистой прибыли поскромнее — на старте в 2015 году это всего 17 тысяч рублей, в 2016 году — уже 406 тысяч рублей. Ну, а в 2017 году — 3,8 миллиона рублей. Однако потом что-то, судя по всему, пошло не так. Сейчас за компанией значится 40 завершённых исполнительных производств на сумму более 24 миллионов рублей, из которых почти 22 миллиона рублей — долги по кредитам.