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В Приморье побит вчерашний антирекорд по росту суточной заболеваемости COVID-19

2 февраля 00:54
Фото: 1mediainvest.ru
По данным краевого оперативного штаба, в Приморье за последние сутки выявлено 603 заразившихся новой коронавирусной инфекцией — сразу на сотню больше, чем накануне. Это самый высокий показатель за всё время пандемии.

Почти во всех регионах страны отмечается резкий подъём уровня заболевших. В ДФО по этому показателю Приморье далеко не рекордсмен. Например, в республике Саха (Якутия) за минувшие сутки выявлено 3211 заболевших ковидом, в Хабаровском крае — 638,. Меньше всего на Чукотке — 13. Эксперты отмечают, что рост числа заболевших «короной» будет наблюдаться до достижения пика, который, по прогнозам, ожидается к середине февраля.

Между тем, в Приморье существенно выросла нагрузка на детские и взрослые поликлиники. Медики призывают граждан с симптомами ОРВИ и температурой ниже 38 градусов обращаться в инфекционные кабинеты поликлиник или инфекционные амбулаторные центры.

Получить консультацию о действиях в связи с заболеванием, узнать режим работы поликлиник или вызвать врача на дом при температуре 38,5 и выше градусов можно по телефону единой «горячей линии» — 122. Дозвониться по этому номеру проще, чем по телефонам поликлиник, линии которых уже перегружены.

В краевом минздраве сообщили, что в связи с ростом заболеваемости в медучреждениях Приморья готов к развертыванию резервный коечный фонд.

Всего в 24 медорганизациях функционируют 2 648 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями.

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#Новости#Пандемия#Ковид#Приморье#Здоровье и экология
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