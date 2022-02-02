В Приморье побит вчерашний антирекорд по росту суточной заболеваемости COVID-19

Почти во всех регионах страны отмечается резкий подъём уровня заболевших. В ДФО по этому показателю Приморье далеко не рекордсмен. Например, в республике Саха (Якутия) за минувшие сутки выявлено 3211 заболевших ковидом, в Хабаровском крае — 638,. Меньше всего на Чукотке — 13. Эксперты отмечают, что рост числа заболевших «короной» будет наблюдаться до достижения пика, который, по прогнозам, ожидается к середине февраля.