Пятая волна Covid-19 настигла Приморье

Ещё вчера заболевших было 695, госпитализация потребовалась 209 пациентам.
Резкий рост числа заболевших увеличил нагрузку на медучреждения. Люди с симптомами простудных заболеваний осаждают поликлиники, их телефонные линии перегружены, врачи рекомендуют дозваниваться по номеру 122.
Тем временем, врачи специализированных медучреждений приходят на помощь своим коллегам: специалисты краевого противотурберкулезного диспансера отправились во Владивостокскую больницу № 3. Бригада из врача, медицинской сестры и водителя будет выезжать на вызов пациентов, оказывать медицинскую помощь больным с признаками инфекционных заболеваний.
Во владивостокскую детскую поликлинику № 5 для оказания медицинской помощи детям, болеющим COVID-19, направились сотрудники Приморского детского краевого клинического фтизиопульмонологического центра. В состав двух ковидных бригад вошли заведующая отделением медицинской реабилитации, педиатр, фтизиатр медицинские сестры и водитель. Специалисты поступили в распоряжение подразделений поликлиники, расположенных на Красного Знамени, 71а, и Бестужева, 13.
Сотрудники бригад будут брать ПЦР-тесты у детей, проводить осмотры, назначать лечение, контролировать динамику состояния юных пациентов до полного выздоровления.
Медики напоминают: вакцинация поможет предотвратить распространение коронавируса. Между тем в Приморье план по законченной вакцинации выполнен на 61,75%. Достигнутые показатели не позволяют сформировать коллективный иммунитет на территории края. Врачи призывают граждан беречь своё здоровье и применять все меры по профилактике этого заболевания. Например, носить маску и соблюдать санитарную дистанцию. Но, как можно убедиться, зайдя в практически любое общественное место, эти рекомендации игнорируются: людей в масках буквально каждый десятый, если не меньше. Мы все знаем простую истину — предотвратить легче, чем ликвидировать. Но соблюдать не спешим, надеясь на «авось, пронесёт».
Специалисты регионального Роспотребнадзора выпустили памятку с рекомендациями, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусной инфекцией.