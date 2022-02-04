Пятая волна Covid-19 настигла Приморье

Медики напоминают: вакцинация поможет предотвратить распространение коронавируса. Между тем в Приморье план по законченной вакцинации выполнен на 61,75%. Достигнутые показатели не позволяют сформировать коллективный иммунитет на территории края. Врачи призывают граждан беречь своё здоровье и применять все меры по профилактике этого заболевания. Например, носить маску и соблюдать санитарную дистанцию. Но, как можно убедиться, зайдя в практически любое общественное место, эти рекомендации игнорируются: людей в масках буквально каждый десятый, если не меньше. Мы все знаем простую истину — предотвратить легче, чем ликвидировать. Но соблюдать не спешим, надеясь на «авось, пронесёт».