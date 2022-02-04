zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Приморье вложения в «гостинки» оказались самыми прибыльными

4 февраля 01:55
Фото: 1mediainvest.ru
В Приморье подешевели квартиры на вторичном рынке. По данным Приморскстата на 4 квартал 2021-го в сравнении с 3 кварталом, на 3% упали цены на типовое жильё.

Так называют обычно одно- и двухкомнатные «хрущёвки». Квадратный метр в таком жилье обойдётся в 118,6 тыс. рублей. На 5% подешевел «квадрат» в квартирах улучшенного качества — до 114,6 тыс. рублей.

При этом более чем на 11% подорожали квартиры низкого качества (под этим понятием подразумевают «гостинки») и достигли 128,3 тыс. рублей за «квадрат».

В новостройках — тренд только один, и это рост цен. Квартиры улучшенного качества подорожали на 8,1% (128,7 тыс. рублей за м2) и на 2% — элитное жильё (193,6 тыс. рублей за м2). Новые квартиры среднего качества подорожали на 0,6% (108,9 тыс. рублей за м2).

В общем итоге за год все типы квартир поднялись в цене, в среднем, на 10%, но больше всех гостинки» — почти на 23%. Скромнее всех результат у новостроек среднего качества — они подорожали на 4%.

Материалы по теме
Куда двигаться строителям Приморья дальше
#Новости#Строительство#Жилье#Приморье#Экономика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56