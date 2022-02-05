Куда пожаловаться в Приморье, если врач не приехал при симптомах COVID-19

Начнём с того, что не во всех случаях следует добиваться визита врача на дом. Ещё в 2020 году Минздрав обнародовал рекомендованный протокол действий для заболевших: при температуре меньше 38° и при наличии других вирусных симптомов больному полагается самостоятельно добраться до врача-инфекциониста в районный АИЦ. Сейчас в Приморье действуют 11 амбулаторно-инфекционных центров, в одном Владивостоке их 4. Есть АИЦ и в других городах края: Артёме, Находке, Уссурийске, Партизанске, Лесозаводске, Спасске. При этом АИЦ в крупных городах переведены на круглосуточный режим работы — это связано именно с серьёзным ростом заболеваемости коронавирусом.