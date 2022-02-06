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В Приморье локализован крупный природный пожар

6 февраля 04:25
Фото: 1mediainvest.ru
Лесной пожар в Хасанском районе вблизи населённого пункта удалось локализовать, однако борьба с огнём ещё не закончилась.

Как стало известно в субботу, 5 февраля, пожарные взяли на контроль с возгоранием сухой растительности в районе посёлка Зарубино. Площадь возгорания составила тысячу гектаров. Власти уверяют, что населённым пунктам в районе ничего не угрожает.

Однако к сегодняшнему дню удалось лишь локализовать, а не полностью ликвидировать пожар. Поэтому, информирует краевое министерство ГОЧС, борьба с огнём сейчас ещё ведётся.

На месте происшествия работает 20 человек с привлечением техники приморских пожарных и техники лесоохраны. Решается вопрос о проведении отжига сухой растительности до подхода пала. Это контролируемый отжиг сухой травы, предназначенный для профилактики возгораний, проводится только с учётом погодных условий, направления и силы ветра.

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#Новости#Экология#Пожар#Приморье#Здоровье и экология
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