В Приморье локализован крупный природный пожар

Как стало известно в субботу, 5 февраля, пожарные взяли на контроль с возгоранием сухой растительности в районе посёлка Зарубино. Площадь возгорания составила тысячу гектаров. Власти уверяют, что населённым пунктам в районе ничего не угрожает.
Однако к сегодняшнему дню удалось лишь локализовать, а не полностью ликвидировать пожар. Поэтому, информирует краевое министерство ГОЧС, борьба с огнём сейчас ещё ведётся.
На месте происшествия работает 20 человек с привлечением техники приморских пожарных и техники лесоохраны. Решается вопрос о проведении отжига сухой растительности до подхода пала. Это контролируемый отжиг сухой травы, предназначенный для профилактики возгораний, проводится только с учётом погодных условий, направления и силы ветра.