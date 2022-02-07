…Если я заболею, то к врачу обращаться не стану

Из-за роста заболеваемости, с прошлой пятницы амбулаторные инфекционные центры (АИЦ) во Владивостоке, Артёме и Находке принимают пациентов круглосуточно и без выходных. Нагрузка на один АИЦ в день выросла со 120 человек до 300 — 400 человек в сутки, также значительно увеличилось число вызовов на дом.