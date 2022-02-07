Пластиковые корпоративные карты в сети АЗС ННК расширили функционал

Заправка автотранспорта предприятий производится с использованием пластиковых карт, это делает процесс не только комфортным, но и максимально прозрачным. Все данные в оперативном режиме отражаются в личном кабинете клиента, а электронный документооборот оптимизирует и упрощает работу бухгалтерии.