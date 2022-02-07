Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» появился в трёх сёлах Приморского края

Такое решение позволяет получить по одному проводу сразу несколько услуг и обеспечивает безупречное качество соединения и высокую надёжность. Кабель защищён от негативных воздействий внешней среды.
Технический директор МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Баханцов отметил, что компания непрерывно расширяет проникновение оптической технологии на территории Приморского края.
— На сегодня оптикой «Ростелекома» охвачены более 70% домохозяйств края. В 2022 году работа по созданию цифровой инфраструктуры в сельской местности продолжится, — сообщил Александр Баханцов.
Ранее жители Чугуевки пользовались интернетом «Ростелекома» по медным линиям связи, а в Бровничах и Глазковке он вообще появился впервые. Для организации доступа к оптической сети «Ростелеком» построил в сёлах новые воздушные линии связи, протяжённость которых совокупно составила 21 км.
Теперь жители населённых пунктов могут подключить интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Современная сеть гарантирует стабильный доступ к цифровым услугам «Ростелекома»: видеосервису Wink, «Умному дому», образовательной платформе «Лицей» и другим. Сейчас в сёлах идёт активный процесс подключения абонентов к высокоскоростному интернету.
Справка «ЗР»
Узнать подробнее об услугах «Ростелекома», технической возможности их подключения можно на https://primorye.rt.ru/ или по телефону: 8 800 100 08 00.