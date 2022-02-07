Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» появился в трёх сёлах Приморского края

Оптические линии связи для 657 домохозяйств в сёлах Бровничи, Чугуевка и Глазковка Приморья построил «Ростелеком». Все домохозяйства подключены по современной технологии GPON. Она предусматривает подключение абонентского оборудования к Сети по оптическому кабелю, который заводится непосредственно в дом.

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