Депутат Николай Алёшин: Решать проблему безнадзорных собак будем системно и последовательно

— В микрорайоне Астафьева собаки покусали ребёнка и пожилую женщину. А на улице Пограничной животные собрались в большую стаю и держат в страхе чуть ли не весь район. На этой же улице мальчика чуть не сбила машина, пока он пытался убежать от собак. Проблема серьезная, на кону — жизнь и здоровье людей, — считает депутат. Мы должны сделать так, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, а животные не были брошены. В этом вопросе мы работаем с зоозащитниками и кинологами.