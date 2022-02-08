Депутатский корпус

Отдельной строкой выделим члена комитета по социальной политике и защите прав граждан Геннадия Шульгу (КПРФ, округ № 2). Выдвигая свою кандидатуру на выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края в прошлом году, он не задекларировал ни одного жилого квадратного метра. Не числилось на тот момент жилой недвижимости и за его супругой.