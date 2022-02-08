Кто вы, мистер Франк?

Из всех этих компаний только три тогда могли похвастать положительными активами — ООО «Русская рыбопромышленная компания», ООО «РМД ЮВА 1» и АО «ТУРНИФ». Все остальные или были новыми компаниями без отчётности, или имели отрицательный баланс. Из этих трёх только «РРПК» принадлежала Франку полностью, все остальные частично контролировались другими бизнесменами. В частности, «ТУРНИФ» на 24,25% принадлежал компании АО «ИНТРАРОС», в списке директоров которой Франк не числится, а ООО «РМД ЮВА 1» на 49% принадлежит корейской компании «Хорим интернешнл корп.».