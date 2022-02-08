«Мам, пришли денег»: сколько стоит учиться в ДВФУ

Правда, это не считая того, что из бытовой техники в комнате только холодильник и древний стационарный телефон (для связи с Кремлём, наверное). Поэтому каждый уважающий себя первокурсник первым делом по приезде летит в ближайший магазин бытовой техники и делает им дневную выручку, тратя все средства существования на чайник, фен, утюг и микроволновку — дипломированные специалисты, отбывая из alma mater, всё ранее приобретенное добро забирают с собой. Микроволновые печки, кстати, есть и общего пользования, но для многих даже разогрев пищи — дело почти интимное. А спускаться за утюгом к администратору, когда ты, опаздывая, судорожно собираешься на пару, так себе развлечение. В общей сложности на самую дешёвую технику уходит около 7 000 рублей.