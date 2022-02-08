«Партия Дела» оказалась не у дел

Юрист консалтингового центра «Эксперт Групп» Эдуард Черторинский отметил, что потребовалось оперативно не только составить пять административных исков, но и сформировать к каждому приложение, без которого их не принял бы суд. Наряду с этим в подобных ситуациях необходимо отправить кандидатов в избирательную комиссию для назначения членом комиссии с правом совещательного голоса — это открывает возможность полноценного изучения документов, а также подписать у кандидатов иски, получить от них нотариальные доверенности. Плюс — оплата госпошлины и ещё множество различных мелочей, без которых, увы, положительный результат не получить.