Строить карьеру в сфере нефти и газа призывают своих сыновей только 4% родителей

Рассказывая о своих мечтах относительно будущего сыновей, 26% родителей признались, что хотят видеть их специалистами сферы информационных технологий, 10% — военными, сотрудниками силовых структур или МЧС, ещё 9% — врачами. В сфере строительства и архитектуры видят своих сыновей 7% опрошенных. По 4% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали с финансами, на производстве или в нефтегазовой сфере. По 3% родителей видят карьеру сыновей в науке, индустрии спорта или юриспруденции, 2% — в политике. По 1% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали в сфере педагогики, сельском хозяйстве, религии или ветеринарии.