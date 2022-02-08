Строительство культурно-образовательного комплекса во Владивостоке доверят белорусам

Объект в Приморье расположится сразу в двух местах — на острове Русском, где будет база для обучения и проживания студентов филиалов Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского, а также на улице Аксаковская, где находится главная видовая площадка города. Здесь разместят музейный центр с ведущими культурными организациями страны, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра и филиал Российского государственного института сценических искусств.