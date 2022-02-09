Микрорайон Снеговая Падь во Владивостоке избавится от долгостроев

Заключён договор на достройку подпорной стены на объекте по улице Славянская, 17, работы на этом объекте уже ведутся. В ближайшее время планируется заключение договора на проведение обследования инженерных систем и выполнение корректировки проектной документации. По Сафонова, 7, идёт проверка поступающих от застройщика и потенциальных подрядчиков проектов договоров и технической документации к ним. После устранения застройщиком и потенциальным подрядчиком выявленных замечаний заключаются соответствующие договоры подряда, уточнили в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края.