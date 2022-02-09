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На военную службу в ВВО призвали православных, буддистов и мусульман

9 февраля 02:59
Фото: 1mediainvest.ru
В Восточном военном округе составили социальный портрет военнослужащих осеннего призыва 2021 года.

Сотрудники регионального центра психологической работы ВВО отмечают, что в 2021 году, по сравнению с данными 2020 года, число новобранцев прибывших в войска по желанию увеличилось с 59% до 63%. Помимо этого, отмечается увеличение на 12% числа призывников, имеющих высшее профессиональное образование.

До призыва в Вооружённые силы 87% граждан учились и работали. Также в полных семьях воспитывалось 65% опрошенных представителей молодого пополнения.

Около 60% призывников считают себя верующими, большинство из них православные, буддисты и мусульмане, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

#Новости#Патриотизм#Восточный военный округ#Приморье#Общество
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