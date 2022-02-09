На военную службу в ВВО призвали православных, буддистов и мусульман

Сотрудники регионального центра психологической работы ВВО отмечают, что в 2021 году, по сравнению с данными 2020 года, число новобранцев прибывших в войска по желанию увеличилось с 59% до 63%. Помимо этого, отмечается увеличение на 12% числа призывников, имеющих высшее профессиональное образование.
До призыва в Вооружённые силы 87% граждан учились и работали. Также в полных семьях воспитывалось 65% опрошенных представителей молодого пополнения.
Около 60% призывников считают себя верующими, большинство из них православные, буддисты и мусульмане, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.