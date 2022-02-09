На военную службу в ВВО призвали православных, буддистов и мусульман

Сотрудники регионального центра психологической работы ВВО отмечают, что в 2021 году, по сравнению с данными 2020 года, число новобранцев прибывших в войска по желанию увеличилось с 59% до 63%. Помимо этого, отмечается увеличение на 12% числа призывников, имеющих высшее профессиональное образование.