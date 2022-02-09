Приморский край озолотился

Весь розничный ювелирный рынок России в 2021 году, по данным аналитического центра Sokolov, в денежном выражении вырос на 27% относительно 2020 года и достиг 301 млрд руб. При этом, рост рынка в денежном выражении обусловлен увеличением цен в ювелирной рознице в 2021 году на 22% к прошлому году и на 45% к 2019. Произошло это из-за скачка до исторического максимума биржевых цен на золото в конце 2020 года. Средний чек при этом за минувший год вырос всего на 4% до 5625 рублей в связи с ростом доли в продажах недорогих серебряных изделий до 75%.