Красный политический борщ

А это значит, что выборы в муниципальную думу Владивостока будут своеобразной лакмусовой бумажкой, которые покажут, достойно ли их пройдёт назначенный глава.
Смена власти
С 2018 по 2022 год практически в каждом муниципалитете Приморского края сменился глава. По мнению авторов сайта «Эксперты Приморского края», этот факт позволил команде главы региона обеспечить тотальную лояльность на местах и сформировать позитивные ожидания со стороны населения от новых руководителей муниципалитетов. И этот факт хорошо прослеживается во Владивостоке.
Но добавить ложку дёгтя в бочку мёда могут представители КПРФ и несистемной оппозиции. Особенно ожидаемо это на территории Владивостокского, Артёмовского и Находкинского городского округов.
— Учитывая сложнопрогнозируемую электоральную картину избирательного цикла «Осень-2022», конкретные параметры кампании станут известны лишь к маю-июню 2022 года. Однако по состоянию на 1 февраля 2022 года можно выделить целый набор существенных рисков, которые будут оказывать влияние на подготовку к единому дню голосования-2022 и в случае их игнорирования негативным образом повлияют на итоги голосования, — отмечают эксперты.
Более того, они выделили несколько рисков, которые помешают провести выборы депутатов Думы Владивостока без нештатных ситуаций.
Неполный «боекомплект»
Как пишут «Эксперты Приморского края», сейчас во многих крупных муниципалитетах региона практически полностью отсутствует системное консультирование администраций со стороны представителей политконсалтинга. Особенно остро эта проблема касается Владивостокского городского округа — и это несмотря на то, что там работает команда Ильи Спокойнова.
— Сложившаяся ситуация приводит к тому, что предвыборный функционал перекладывается на профильные отделы органов местного самоуправления. В частности, на аппарат администрации, пресс-службу, которые в дополнение к имеющейся немалой нагрузке выполняют функции штатных политтехнологов. По понятным причинам качество подобной работы оставляет желать лучшего и не решает поставленных перед администрациями предвыборных задач, — отмечают эксперты.
Не в повестке
Ещё в прошлом году, во время подготовки избирательного цикла «Осень-2021», стало понятно, что в Приморье нет единой информационной кампании. Вся смысловая кампания, которая мало-мальски имеется, освещает активность краевых властей. А этого недостаточно, чтобы информировать электорат о реальных делах и доводить сигналы до избирателей.
Более того, в информационном поле сейчас активно развиваются «новые медиа», которые очень активно используют для распространения информации, и они способны создавать в короткие сроки протестную повестку.
— Такой подход показал свою неэффективность в период подготовки к избирательному циклу «Осень-2021», когда информационное поле фактически было неподконтрольно, а участники рынка не замотивированы на совместную работу, хотя и держали блок на негативнообразующую повестку, — заявляют специалисты портала «Эксперты Приморского края».
КПРФ — верить нельзя?
О политической импотенции «красных» говорить не приходится: практически каждый инфоповод, который они порождают, имеет негативный и одиозный характер, чем и привлекают протестный электорат. Один факт того, что депутат ЗСПК Артём Самсонов находится в СИЗО по обвинению в педофилии, формирует впечатление у граждан таким образом, что коммунист — жертва, а власть — зло.
К сожалению, пока системные силы никак не отражают повестку коммунистов и не информируют о выдвижении на передовую команд местных глав и их кандидатов. И даже если власти региона смогут найти точки соприкосновения с приморским отделением КПРФ, то всё равно не будет никакой гарантии отсутствия масштабного наблюдения за голосованием на одномандатных округах.
Какой рецепт?
Если сложить все те риски, которые имеются, то партии «Единая Россия» и её кандидатам необходимо придумать совершенно новый план по выдвижению и ведению своей избирательной кампании. Как заявляет политолог Вячеслав Беляков, сделать это реально с помощью списка кандидатов, окружающих Константина Шестакова — нынешнего мэра столицы Дальнего Востока.
— Сформировать к выборам «команду Шестакова», желательно состоящую из самовыдвиженцев или представителей разных партий — объединение политических противников — отличное качество для лидера. Только важно, чтобы это были действительно новые лица, лидеры мнений, интересные кандидаты, а не заезженные на предыдущих выборах единороссы, иначе всё пойдёт прахом, — уточняет Вячеслав Беляков.
Только так кампания станет своеобразным референдумом о поддержке нынешнего главы, у которого пока ещё длится «медовый месяц» с населением города и ему ещё доверяют.
— Прямо так и позиционироваться: команда Шестакова идёт в Думу, чтобы сразу вернуть прямые выборы, на которые пойдёт мэр, чтобы получить мандат непосредственно от жителей Владивостока. И условную «программу» команды презентовать как совместный продукт мэра и депутатов, направленный в будущее, — считает Беляков.