Приморская столица становится проходным двором

Как сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни, в Узбекистан проследовало 57% транзитных грузов (увеличение в 1,5 раза). В основном, это запасные части и принадлежности транспортных средств. На Польшу пришлось 15% от всех транзитных объёмов — отправки увеличились в 4,5 раза, преимущественно это товары народного потребления.