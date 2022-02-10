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Приморская столица становится проходным двором

10 февраля 06:55
Фото: 1mediainvest.ru
Количество транзитных деклараций, оформленных таможенными постами Владивостокской таможни в 2021 году, увеличилось на 44% и составило 51 471 декларацию. Вес транзитных грузов — 2,3 млн тонн.

Таможенники оформили транзитные декларации на 31 125 товарных партий, убывших в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (рост на 20%), и на 18 215 товарных партий, отправленных за пределы ЕАЭС (рост в 2,2 раза).

Как сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни, в Узбекистан проследовало 57% транзитных грузов (увеличение в 1,5 раза). В основном, это запасные части и принадлежности транспортных средств. На Польшу пришлось 15% от всех транзитных объёмов — отправки увеличились в 4,5 раза, преимущественно это товары народного потребления.

В Казахстан, в основном, шли автомобильные запчасти, новые легковые автомобили и гусеничные экскаваторы (рост в 3,2 раза), в Республику Беларусь — части к двигателям и иные комплектующие для промышленной сборки на заводах (рост в 21 раз).

Наибольшее количество транзитных товаров перемещено железнодорожным транспортом (93% всех отправок). Это связано со значительным уменьшением стоимости транзитных перевозок (льготные тарифы на транзитные перевозки по территории РФ железнодорожным транспортом общего пользования грузов в контейнерах).

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#Новости#Таможня#Владивосток#ДВЖД#Приморье#Экономика
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