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В Приморье призывают граждан с симптомами ОРВИ открывать больничный дистанционно

10 февраля 03:05
Фото: 1mediainvest.ru
За минувшие сутки в Приморье выявлено 1520 новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба края, на амбулаторном лечении сейчас находятся около 13 тысяч человек. Основные симптомы пациентов, обращающихся к врачам — осиплость голоса, насморк, першение или боль в горле, температура, слабость, одышка.

Медики призывают приморцев при появлении признаков ОРВИ обращаться на «горячую линию» по номеру «122» или в колл-центр поликлиники. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на 7 дней. Сдавать ПЦР-тест не потребуется.

Как отмечают в оперативном штабе Приморья, с начала недели поступило много жалоб от жителей на то, что в регионе эта услуга была недоступна. На сегодняшний день алгоритм межведомственной работы выстроен и открытие дистанционного больничного возможно.

— Федеральный приказ о новых правилах оформления больничных листов при симптомах ОРВИ был выпущен 4 февраля, для его адаптации в регионе и настройки системы передачи данных краю необходимо было 3-4 дня. Сегодня эта система работает, однако до конца недели ещё могут наблюдаться редкие сбои, которые мы устраняем в рабочем режиме, предупредили в пресс-службе региона.

Пациентам, у которых температура выше 38 градусов, есть симптомы ОРВИ, но отсутствуют факторы риска, необходимо самостоятельно обратиться в амбулаторные инфекционные центры, которые работают круглосуточно без выходных.

Врача на дом стоит вызывать тем, у кого три дня и более держится температура выше 38 градусов, одышка, маломобильным пациентам, а также тем, кто находится в зоне риска (наличие хронических заболеваний, возраст старше 65 лет). Для вызова врача на дом необходимо позвонить по номеру: 122 или в поликлинику.

Детей до 6 лет должен осмотреть врач.

Во всех случаях закрытие больничного проходит дистанционно — приходить в поликлинику не нужно. Его автоматически отправят работодателю. С 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляют.

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