В Приморье призывают граждан с симптомами ОРВИ открывать больничный дистанционно

— Федеральный приказ о новых правилах оформления больничных листов при симптомах ОРВИ был выпущен 4 февраля, для его адаптации в регионе и настройки системы передачи данных краю необходимо было 3-4 дня. Сегодня эта система работает, однако до конца недели ещё могут наблюдаться редкие сбои, которые мы устраняем в рабочем режиме, предупредили в пресс-службе региона.