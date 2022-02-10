В Приморье спад добычи угля компенсировали ростом производства мяса домашней птицы

При этом, как сообщили в Приморскстате, обрабатывающие отрасли увеличили производство на 31,8% к 2020 году. Это произошло за счёт производства транспортных средств и оборудования — в 2,3 раза, ремонта и монтажа машин и оборудования — в 1,6 раза, металлургического производства — на 44,6%.